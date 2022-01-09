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Экс-замглавы Минпросвещения спасла жизнь сокамернице в СИЗО Москвы

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО Москвы

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Бывшая заместитель министра просвещения России Марина Ракова, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, спасла жизнь сокамернице в столичном СИЗО-6 «Печатники». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

Одна из сокамерниц Раковой попыталась свести счеты с жизнью. Бывшая чиновница оказала ей первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию.

Меркачева уточнила, что сейчас Ракова сидит в камере, рассчитанной на 40 человек. Некоторые сокамерницы обвиняются в преступлениях, связанных с хранением или перевозкой наркотиков.

2 декабря 2021 года следователи МВД предъявили экс-чиновнице новое обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве ее мужа Артура Стеценко. По версии следствия, она на посту гендиректора Фонда новых форм развития образования по подложным документам оформила супруга, который с 2017 по 2019 год получил в качестве зарплаты девять миллионов рублей, не исполняя трудовых обязательств.

19 ноября Раковой предъявили обвинение в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством. Она не признает своей вины.

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Алевтина Запольская
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