Названы актуальные в 2022 году направления дополнительного образования

Рекрутер Ильгиз Валинуров посоветовал направления дополнительного образования, на которые следует обратить внимание в 2022 году. Так, в разговоре с «Лентой.ру» он назвал языки программирования одним из перспективных навыков для профессионального развития.

Смысл в непрерывном обучении разным направлениям есть, уверен Валинуров. По большому счету, не имеет значения, какой раздел знаний человек собрался осваивать, заявил рекрутер. Дополнительное образование в любом случае поможет человеку обрести новые компетенции. «Даже если работодатель за это не платит, нужно самому проявлять инициативу и идти учиться. Сам факт того, что человек чему-то учится уже положителен. То, что это будет востребовано каким-то работодателем сегодня или завтра не обязательно, но учиться есть смысл всегда. Это тренирует мозг», — отметил рекрутер.

Сегодня важно не просто развиваться в своей профессиональной сфере, но и наблюдать за другими специальностями. Это позволит вовремя скорректировать стратегию личностного роста и получить наибольшую отдачу от отрасли, считает Валинуров.

«Следует обратить внимание на интернет-технологии, социальные сети и языки программирования. Это то, что вас переключит и даст понимание, как живут и чем занимаются другие профессии», — сообщил рекрутер.

В начале декабря Валинуров заявил, что через 10-20 лет большинство задач бухгалтеров будет решено с помощью электронного документооборота, а программисты станут представителями рабочего класса с обычной зарплатой. Он добавил, что не считает, что эти профессии исчезнут к 2030 году, однако необходимые квалификации и компетенции при трудоустройстве все равно изменятся.