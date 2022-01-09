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Ревнивый мужчина сжег автомобили знакомых его жены

Украинец из ревности сжег два автомобиля знакомых его жены

Фото: Pixabay

Житель украинского поселка Ракитное Белоцерковского района из ревности сжег два автомобиля, которые принадлежали знакомым его жены, сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Утром 30 декабря в полицию поступило сообщение, что вблизи многоэтажки загорелось транспортное средство. Личность нарушителя удалось установить в тот же день. Им оказался 38-летний местный житель, который работал на стройке. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении его под стражу, суд отпустил его домой.

4 января поступило сообщение о еще одном возгорании автомобиля, к которому, как выяснилось, причастен тот же мужчина. Он признался, что совершил оба поджога из ревности к знакомым жены, с которыми она общается, чтобы та обратила на него внимание, поскольку они уже долгое время не живут вместе.

Ранее стало известно, что в Дагестане мужчина поджег два автомобиля, принадлежащих полиции. По данным следствия, преступление было совершено утром в городе Дагестанские Огни. Неизвестный подошел к служебным машинам патрульно-постовой службы (ППС), припаркованным возле местного отделения внутренних дел (ОВД), облил их горючим и поджег, после чего скрылся.

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Марина Совина
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