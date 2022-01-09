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В МИД России ответили на угрозы США ввести новые жесткие санкции

Представитель МИД России Захарова назвала «классикой» угрозы США ввести новые санкции
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции против Москвы. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

Захарова назвала подобные действия Вашингтона «классикой». «По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее агентства Associated Press (AP) и Bloomberg сообщали, что США задумали включить Россию в перечень стран, которые попадают под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Как утверждают издания, эмбарго наложат в отношении РФ по аналогии с другими странами при обострении ситуации на Украине.

Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.

Марина Совина
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