В МИД России ответили на угрозы США ввести новые жесткие санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции против Москвы. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает РИА Новости.

Захарова назвала подобные действия Вашингтона «классикой». «По-разному пытаются переломить нас, сломить наш дух», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее агентства Associated Press (AP) и Bloomberg сообщали, что США задумали включить Россию в перечень стран, которые попадают под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Как утверждают издания, эмбарго наложат в отношении РФ по аналогии с другими странами при обострении ситуации на Украине.

Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.