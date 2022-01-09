США задумали наложить наиболее жесткие экспортные ограничения против России

США задумали включить Россию в перечень стран, которые попадают под действие наиболее жестких экспортных ограничений. Об этом сообщили агентства Associated Press (AP) и Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сейчас наиболее жесткие экспортные ограничения действуют в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии. Как утверждают агентства, эмбарго наложат в отношении РФ по аналогии с другими странами при обострении ситуации на Украине.

Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.

По мнению Bloomberg, так США хотят использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы нанести удар по военному и гражданскому сектору России, а также ее амбициям в технологической сфере. При этом никаких конкретных решений по этому вопросу еще не принято.

Санкции против России при «вторжении» на Украину

Накануне, 8 января, представитель администрации США допустил введение санкций против России при агрессии против Украины. Чиновник пояснил, что речь идет не только экономических, но и о дипломатических санкциях из-за ситуации на Украине.

Они столкнутся с финансовыми и экономическими санкциями, дипломатическими последствиями, укреплением позиций НАТО на территории союзников, увеличением помощи Украине в области безопасности Представитель администрации США

Также он добавил, что «все эти вещи открыты, мы не пытаемся их утаить, однако мы также не пытаемся выкладывать их детали в общественное поле». При этом Вашингтон уверен, что «путь к наиболее конструктивным переговорам лежит в их проведении за закрытыми дверями».

Излюбленные отрасли

Газета The New York Times (NYT) отмечала, что Белый дом готовит против Москвы новые санкции в случае «вторжения» российской армии на Украину.

Так, американские чиновники утверждают, что обсуждаемые администрацией президента США Джо Байдена санкции должны вступить в силу сразу после «вторжения» российских военных в соседнее государство. Как напомнила NYT, о возможном введении новых мер сообщалось перед серией переговоров в январе, в которых примут участие делегации из Москвы и Вашингтона.

В частности, Соединенные Штаты и их союзники обсуждали отключение крупнейших российских финансовых учреждений от международных банковских, платежных систем. Кроме того, Вашингтон может принять стратегию по вооружению украинских военных, которые будут вести «партизанскую войну» против российской армии.

Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных российским президентом Владимиром Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства Газета The New York Times

При этом ключевое внимание, вероятнее всего, США уделят построенным в России истребителям, зенитным ракетным и противоспутниковым системам. Их внимание также привлекли направления, в которых российские ученые хотят добиться особых успехов: космические системы, нейросети, квантовые вычисления.