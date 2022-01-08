Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине

Белый дом предупредил Россию о дипломатических санкциях в случае агрессии против Украины

Фото: Pixabay

Представитель администрации США допустил, что Россию ждут новые санкции в случае агрессии против Украины, сообщает ТАСС.

На специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, чиновник пригрозил России не только экономическими, но и дипломатическими санкциями из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

«Они столкнутся с финансовыми и экономическими санкциями, дипломатическими последствиями, укреплением позиций НАТО на территории союзников, увеличением помощи Украине в области безопасности», — предупредил представитель Белого дома.

Американский чиновник добавил, что «все эти вещи открыты, мы не пытаемся их утаить, однако мы также не пытаемся выкладывать их детали в общественное поле». Однако США уверены, что« путь к наиболее конструктивным переговорам лежит в их проведении за закрытыми дверями».

Ранее Белый дом допустил «возвращение бумерангом» санкций против России. Администрация президента США выразила понимание, что меры против России могут нанести ощутимый урон мировой и американской экономике. Однако Штаты не планируют отказываться от их принятия при новом витке эскалации на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине
Названо количество «застрявших» в транзитной зоне аэропортов России казахстанцев
Захарова оценила законность отправки миссии ОДКБ в Казахстан
США оценили предложения России по членству в НАТО
На Украине оценили возможность «разворота» Казахстана на Запад
Задержанного в Казахстане российского журналиста отпустили на свободу
Россия посоветовала США «каким-то образом поднять себе настроение»
Россияне сообщили о массовом истреблении бездомных животных в подвалах Москвы
Посол Казахстана в России пообещал защиту властями иностранных инвестиций
Медики раскрыли снижающую риск развития рака диету
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter