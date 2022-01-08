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Белый дом допустил «возвращение бумерангом» санкций против России

CNN: Белый дом осознает последствия санкций против России для мировой экономики

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США осознает, что новые санкции против России могут нанести ощутимый урон мировой и американской экономике, однако не намерена отказываться от их введения в случае нового витка эскалации на Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Чиновники из окружения президента Джо Байдена допускают, что ограничения, которые Вашингтон может наложить на «Газпром» или Банк России из-за войны в Донбассе, неизбежно приведут к повышению цены на газ, сокращению объемов торговли и инвестиций в Европе.

Как уверяют источники, Белый дом опасается «возвращения бумеранга» от таких мер к началу новых выборов главы государства. Речь идет, в частности, о кибератаках против американских объектов критической инфраструктуры и негативных экономических последствиях.

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Несмотря на это, Вашингтон не откажется от введения санкций в случае вторжения российских войск на Украину, заверил журналистов один из высокопоставленных чиновников в окружении Байдена. «Любые расходы, которые мы понесем, меркнут по сравнению с тем [негативным] влиянием, которое мы окажем на российскую экономику и финансовую систему», — рассказал инсайдер.

Он уверен, что Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом способны свести к минимуму все побочные эффекты от своих действий, тогда как российская экономика не оправится от такого удара.

Ранее в Госдепартаменте США ответили на вопрос о подготовке новых санкций против России из-за конфликта в Донбассе. Вашингтон надеется, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой, и обе стороны рано или поздно смогут прийти к понимаю.

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Михаил Кириллов
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