Названы продукты со «скрытым» сахаром

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что россияне не всегда уделяют достаточно внимания количеству сахара, содержащегося в продуктах. Однако даже в не очень сладких продуктах его может быть много, передает агентство «Прайм».

Круглова предупредила, что в лидерах по высокому уровню «скрытого» или добавленного сахара находятся кондитерские и хлебобулочные издели, в частности, пшеничные. «Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой "недесертный десерт"», — отметила специалист.

Продуктами с высоким содержанием добавленного сахара диетолог также назвала готовые завтраки, включая кисломолочные продукты (фруктовые йогурты, «Снежок»). В них содержится 10-12 грамм сахара на 100 грамм сахара, что является нормой для десерта.

«Некоторые соусы и майонез также содержат добавленный сахар. А для усиления вкусовой привлекательности сахар добавляют в казалось бы совсем несладкие продукты ― вареные колбасы, паштеты, кетчуп», ― рассказала эксперт.