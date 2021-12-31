Назван продукт для снижения уровня сахара в крови

Врач Сара Брюэр (Sarah Brewer) напомнила, что диабет второго типа можно предотвратить при здоровом образе жизни. Она рассказала, какой овощ уменьшает риск развития этой болезни, пишет Daily Express.

Доктор назвала брюссельскую капусту продуктом, который способствует уменьшению уровня сахара в крови. Кроме того, она снижает риск развития диабета. Брээр объяснила, что употребление капусты замедляет рост глюкозы в крови после приема пищи.

Брюссельская капуста богата клетчаткой, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Кроме того, в продукте содержатся такие важные для организма человека витамины, как К, С и Е. Капуста также богата антиоксидантами, фолиевой кислотой и минералами, включая калий, кальций и марганец.

Антиоксидант альфа-липоевая кислота в составе овоща увеличивает чувствительность к инсулину, в результате чего он действует более эффективно. Врач посоветовала употреблять брюссельскую капусту в сыром виде или готовить ее на пару. Важно не переварить или не пережарить овощ, поскольку в этом случае он потеряет часть полезных веществ.

«Например, витамин С распадется, а минералы останутся в воде для варки», — подчеркнула Брюэр.

Специалист напомнила, что в день необходимо употреблять пять порций овощей и фруктов. Это правило служит главным условием разнообразной и здоровой диеты.

Ранее ведущий Первого канала Герман Гандельман назвал опасные для диабетиков продукты. К ним кардиолог-реаниматолог отнес алкогольные напитки, грейпфрутовый сок и сладости.