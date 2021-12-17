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Ведущий Первого канала назвал опасные для диабетиков продукты

Врач Гандельман: алкоголь и грейпфрутовый сок опасны для людей с сахарным диабетом

Фото: Жить Здорово! / Youtube

Ведущий Первого канала, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман предупредил о том, что алкоголь, грейпфрутовый сок, а также некоторые продукты питания могут быть опасны для людей с сахарным диабетом. В эфире программы «Жить здорово!», отрывок которой доступен на YouTube, специалист пояснил, что они несовместимы с самым распространенным препаратом для лечения этой болезни — метформином.

В частности, врач рассказал, что алкоголь вызывает резкое снижение сахара, в сочетании с лекарством это может вызвать диабетическую кому. Аналогичным эффектом обладает грейпфрутовый сок. «По-хорошему, грейпфрут или грейпфрутовый сок вам (людям с сахарным диабетом, принимающим метформин — прим. "Ленты.ру") не нужен. Или надо их разделить во времени: утром — метформин, вечером — грейпфрутовый сок», — добавила врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева.

Гандельман также напомнил, что сладости мешают действию препарата. Однако, помимо лакомств, есть и другие продукты, в сочетании с которыми не работает метформин. Одним из них доктор назвал добавку, которая содержится в паштетах, ветчине и сардельках. «Эта добавка называется гуаровая камедь, но обычно так ее не пишут словами [в составе], а пишут — добавка Е412», — сообщил он.

В то же время есть продукты, которые, наоборот, следует добавить в рацион диабетикам, принимающим метформин длительный срок. Гандельман отметил, что прием 1,5 тысячи миллиграммов препарата в день повышает риск дефицита витамина B12. Чтобы восполнить утрату, врачи советуют употреблять печень.

Ранее доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург перечислил три продукта, полезных для больных диабетом второго типа. В список вошли фасоль и другие бобовые, а также гречка и имбирь.

Дарья Кучерявых
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