Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта

Доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург перечислил три продукта, полезных для больных диабетом второго типа. Список, в который вошли фасоль, гречка и имбирь, врач озвучил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск доступен на YouTube.

Первым полезным продуктом он назвал фасоль и другие бобовые. «Если человек хотя бы одну порцию бобовых съедает в день, у него где-то в половину снижается вероятность развития сахарного диабета второго типа», — объяснил диетолог. При этом врач и ведущий программы Сергей Агапкин уточнил, что такие свойства характерны для зеленой стручковой фасоли, а не зерновой.

В список полезных для диабетиков продуктов также вошла гречка. Как уточнил Гинзбург, из всех круп обладает наименьшим гликемическим индексом. Кроме того, она богата сложными углеводами, употребление которых облегчает течение болезни, сказал врач.

Диетолог также порекомендовал имбирь. Он объяснил, что диабет, в основе которого — снижение чувствительности тканей к инсулину, во многом развивается из-за воспалений, обусловленных возрастом. «Имбирь обладает противовоспалительным действием, повышает чувствительность тканей к инсулину. Тем самым регулярное употребление имбиря в пищу (может быть, в виде имбирного чая или приправы к блюду) стабилизирует течение сахарного диабета второго типа», — заявил специалист.

Ранее Гинзбург в эфире программы «О самом главном» рассказал, что тыква может предупредить развитие рака. По словам врача, этот продукт содержит вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли.