Врач раскрыл порядок действий после контакта с больным COVID-19

Врач Андрей Продеус заявил, что после контакта с больным COVID-19 нужно просто ждать

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, какие меры предосторожности необходимо принять после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik специалист раскрыл порядок действий.

По мнению врача, после контакта с больным COVID-19 нужно просто ждать. «Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем», — заявил Продеус, отметив, что инкубационный период вируса составляет около пяти дней.

Телеведущий назвал бесполезным применение средств профилактики, например, употребление «волшебной смеси из лимонного сока, меда и имбиря», потому что, как уточнил Продеус, на вирус не влияет то, что человек съел в момент встречи с ним. Врач подчеркнул, что организм следует поддерживать регулярно.

Специалист рассказал, что единственный способ снизить риск заражения — это своевременная вакцинация. В то же время он напомнил, что иммунитет не появится моментально после прививки. По словам Продеуса, должно пройти некоторое время, чтобы в организме сформировались антитела к коронавирусу.

Ранее телеведущий перечислил пять признаков родинок, которые представляют опасность для человека, так как могут превратиться в раковую опухоль. В частности, Продеус заявил, что подозрения должны вызвать асимметричные родинки и родинки с неровными краями.