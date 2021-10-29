Ведущий Первого канала предупредил об опасности колбасы для детей

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, врач-педиатр Андрей Продеус рассказал о последствиях употребления детьми копченостей и других деликатесов. В своем Instagram он заявил, что колбаса, соленая рыба, красная икра, сыр с плесенью и некоторые другие продукты опасны для малышей: они могут стать причиной аллергий, а также провоцировать возникновение болезней во взрослом возрасте.

Речь идет о продуктах, прошедших промышленную засолку, копчение или консервирование. Они, по словам доктора, содержат консерванты, стабилизаторы, красители, а также усилители вкуса и аромата. Кроме того, в них содержится много соли и жира. «Давая ребенку такое вот "вкусненькое", вы, скорее всего, кормите его разными вредными веществами, которые постепенно оказывают на организм разрушающее действие», — отметил телеведущий.

«До трех лет давать ребенку такие продукты — это просто-напросто вредно! Даже если он просит, и никакого видимого ущерба здоровью ребенка вы не наблюдаете. Поверьте, вред есть, просто его действие может быть отложено во времени», — предупредил Продеус.

Доктор также отметил, что такое питание может привить ребенку нездоровые пищевые привычки, «последствия которых аукнутся во взрослом возрасте». Кроме того, врач обратил внимание на опасность перечисленных продуктов для детей, склонных к аллергии: в них содержатся пищевые красители, которые провоцируют ее развитие.

Ранее Продеус заявил, что самый отвратительный способ приготовления пельменей — это когда полуфабрикат сначала немного отваривают, а потом жарят до готовности на сковороде в масле.