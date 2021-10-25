«Дельта»-штамм оказался опасным для центральной нервной системы детей

«Дельта»-штамм коронавируса в организме детей в меньшей степени поражает легкие и в существенной — центральную нервную систему, заявил вирусолог Алексей Аграновский, пишет РИА ФАН.

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По его словам, в отличие от «уханьского» штамма «дельта» чаще поражает детей. В слизистой несовершеннолетних меньше рецептора ACE-2, с которым взаимодействует S-белок SARS CoV-2, поэтому они редко заражались предыдущими вариантами коронавируса. «Дельта»-штамм оказался более заразным из-за мутаций в S-белке, обеспечивающих более сильное взаимодействие с рецептором. Именно поэтому ему подвержены и дети.

«Новый штамм в несколько меньшей степени поражает легкие и в существенной степени влияет на центральную нервную систему детей», — подчеркнул медик. Вирусолог уточнил, что в основном дети переносят COVID-19 в легкой форме, но есть случаи тяжелого поражения организма. Врач посоветовал взрослым сделать прививки и обезопасить детей от инфекции.

Ранее стало известно, что почти 100 процентов заражений коронавирусом в мире приходится на «дельта»-штамм.