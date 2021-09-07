Объяснено распространение «дельта»-штамма коронавируса

Быстрое и массовое распространение «дельта»-штамма коронавируса по миру может объясняться его повышенной способностью к репликации и пониженной чувствительностью к нейтрализующим антителам. К таким выводам пришла международная команда ученых, чья статья опубликована в журнале Nature.

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Исследователи из Индии совместно с коллегами из Европы и Японии сравнили характеристики различных вариантов SARS-CoV-2. Лабораторные эксперименты показали, что по сравнению с «уханьским» вариантов коронавируса «дельта»-штамм в шесть раз менее чувствителен к антителам перенесших инфекцию и в восемь — к антителам, выработанным людьми после вакцинирования препаратами Pfizer и AstraZeneca. В воспроизводящих дыхательные пути человека моделях и органоидах он реплицировался более эффективно, чем «альфа»- и «каппа»-штаммы. По мнению ученых, это объясняется расщепленной формой S-белка у варианта «дельта», позволяющей ему более эффективно проникать в клетку.

Кроме того, исследователи изучили 130 случаев заражения вакцинированных медицинских работников в трех больницах Дели и показали, что препарат AstraZeneca менее эффективен против «дельта»-штамма, чем против остальных вариантов коронавируса.