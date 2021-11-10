Ведущий Первого канала назвал пять признаков опасных родинок

Врач Продеус заявил, что асимметричные родинки могут превратиться в раковую опухоль

Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал пять признаков родинок, которые представляют опасность для человека, так как могут превратиться в раковую опухоль. Его слова приводит издание «Известия».

Телеведущий рассказал, что родинка состоит из скопления меланоцитов — клеток, которые вырабатывают пигмент. Как отметил Продеус, если с этими клетками что-то идет не так, то они начинают мутировать и образуют опухоль, которая дает метастазы.

По словам врача, первый признак, который может вызвать подозрения, — это асимметричность родинки. «Обычные, неопасные родинки симметричны», — заявил он. Ко второму признаку Продеус отнес неровные края. Он объяснил, что здоровая родинка имеет ровные границы, а у опасной они напоминают фьорды.

Еще одним поводом для беспокойства должен стать окрас родинки, который в норме должен быть равномерным, а не разноцветным. Также специалист посоветовал обратить внимание на размер родинки. «Опасно, если длина или ширина родинки больше одного сантиметра», — подчеркнул он.

«Наконец, пятый признак — это динамика. Если размер даже маленькой родинки со временем увеличивается, лучше пройти обследование», — сказал Продеус.

Врач отметил, что при обнаружении хотя бы одного из пяти признаков человек должен пройти обследование у дерматолога. Продеус уточнил, что оно проводится с помощью специального прибора — дерматоскопа. Если его показания подтвердят подозрения специалиста, то будет назначена более точная диагностика — биопсия, добавил телеведущий.

Ранее Продеус предупредил родителей о последствиях употребления детьми копченостей и других деликатесов. По словам врача, колбаса, соленая рыба, сыр с плесенью и некоторые другие продукты могут нанести вред здоровью ребенка: спровоцировать аллергию или вызвать заболевания во взрослом возрасте.