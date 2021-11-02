Иммунолог назвал влияющие на выработку антител после вакцинации продукты

На выработку антител после вакцинации от COVID-19 может повлиять ряд продуктов. Их назвал педиатр-иммунолог Андрей Продеус, сообщается на сайте Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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«Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию — печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е — в масле зародышей пшеницы», — заявил Продеус.

Он добавил, что для болеющих астмой, атопическим дерматитом или аллергией для лучшего действия прививки не рекомендуется употреблять копчености, шоколад, цитрусовые или выдержанные сыры до вакцинации. Из-за этих продуктов ответ иммунитета может быть избыточным.

Продеус подчеркнул, что до и после вакцинации нельзя употреблять алкоголь, так как лимфоциты не смогут распознать вакцину и дать организму команду вырабатывать антитела.

«Поэтому за три дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после в течение 3-5 дней», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о необходимой после перенесенного COVID-19 пище. В ведомстве сообщили, что после болезни нужно употреблять больше белка, а также в день нужно есть два перепелиных или куриных яйца.