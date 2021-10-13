В Роспотребнадзоре рассказали о необходимой после перенесенного COVID-19 пище

Для восстановления организма после перенесенного коронавируса нужно употреблять больше белка. Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, сообщают «Известия».
По ее словам, в день нужно есть два перепелиных или куриных яйца.
«Молочные продукты, такие как творог, брынза, сыр, белый йогурт — тоже отличные источники белка. Выбирайте йогурт без добавленного сахара. Лучше добавить в него свежие ягоды, а в холодный сезон подойдут и замороженные», — добавила Провоторова.
Она отметила, что важно употреблять рыбу и морепродукты — в них содержатся белки и кислоты омега-3. Эксперт также посоветовала добавить в рацион после болезни бобовые. К ним относятся нут, чечевица и все виды фасоли. Кроме того, стоит есть киноа и тофу.
Ранее диетолог Александр Андреев рассказал о запрещенных после перенесенного COVID-19 продуктах. По его словам, после болезни многие начинают употреблять жирную и острую пищу, чего делать нельзя, поскольку она может ухудшить состояние человека. Врач также не рекомендовал в течение двух недель после выздоровления употреблять продукты, которые могут вызвать вздутие.