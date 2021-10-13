В Роспотребнадзоре рассказали о необходимой после перенесенного COVID-19 пище

В Роспотребнадзоре рассказали, что после перенесенного COVID-19 нужно употреблять белок

Для восстановления организма после перенесенного коронавируса нужно употреблять больше белка. Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, сообщают «Известия».

По ее словам, в день нужно есть два перепелиных или куриных яйца.

«Молочные продукты, такие как творог, брынза, сыр, белый йогурт — тоже отличные источники белка. Выбирайте йогурт без добавленного сахара. Лучше добавить в него свежие ягоды, а в холодный сезон подойдут и замороженные», — добавила Провоторова.

Она отметила, что важно употреблять рыбу и морепродукты — в них содержатся белки и кислоты омега-3. Эксперт также посоветовала добавить в рацион после болезни бобовые. К ним относятся нут, чечевица и все виды фасоли. Кроме того, стоит есть киноа и тофу.

Ранее диетолог Александр Андреев рассказал о запрещенных после перенесенного COVID-19 продуктах. По его словам, после болезни многие начинают употреблять жирную и острую пищу, чего делать нельзя, поскольку она может ухудшить состояние человека. Врач также не рекомендовал в течение двух недель после выздоровления употреблять продукты, которые могут вызвать вздутие.