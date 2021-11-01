Иммунолог сравнил выявленные в России штаммы «мю» и «лямбда» с «дельтой»

Иммунолог Крючков: штаммы «мю» и «лямбда» не распространятся в России как «дельта»

Штаммы COVID-19 «мю» и «лямбда» вряд ли распространятся в России, потому что их заразность и другие свойства значительно ниже, чем у индийского штамма. Так варианты «мю», «лямбда» и «дельта» сравнил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков, сообщают «Известия».

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«Я не думаю, что они здесь получат сколько-нибудь серьезное распространение, а то, что они выявляются, понятное дело, что их там не два, не четыре случая на всю страну, их больше», — заявил Крючков.

Он добавил, что для выявления большего числа случаев заражения штаммами «мю» и «лямбда» нужно более обширно секвенировать образцы вируса.

По словам Крючкова, два выявленных в России штамма изначально широко распространились в Перу и Колумбии, при этом во всем мире число случаев заражения «мю» и «лямбда» штаммами невелико.

О выявлении в России новых штаммов COVID-19 в Роспотребнадзоре сообщили в понедельник, 1 ноября. В ведомстве рассказали, что в стране выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма. Доминирующим остается «дельта»-штамм, добавили в Роспотребнадзоре.