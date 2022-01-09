Кусок скалы обрушился на туристов и попал на видео

В Бразилии на озере Фурнаш огромная скала обрушилась на лодки с людьми. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

В результате ЧП пять человек погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести.

На кадрах видно, как от отвесной скалы, мимо которой проплывали несколько лодок с туристами, откалывается кусок и падает в воду. Глыба утопила не меньше двух лодок.

Ранее на пляже Сэндимут в Корнуолле полуторатонная глыба обрушилась с утеса на отдыхающего британца. Уточняется, что 66-летний житель Хэмпшира вбил в скалу опорный стержень, и сильно затянул ремни, тем самым расколов камень.