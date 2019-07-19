Глыба откололась от утеса и раздавила отдыхающего на пляже

Полуторатонная глыба обрушилась с утеса на британца, отдыхавшего на пляже Сэндимут в Корнуолле. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы закрепить гамак, 66-летний житель Хэмпшира вбил в скалу опорный стержень, а затем затянул ремни с такой силой, что они раскололи камень. Глыба упала в 15 метрах от утеса и насмерть придавила мужчину.

Жена погибшего, имя которого не раскрывается, стала очевидицей происшествия. На операцию по извлечению его тела из-под обломка ушло 28 часов.

В июне мать двоих детей сорвалась с обрыва, пытаясь забраться на скалу на озере Тахо в штате Калифорния, США. 35-летняя Стефани Эспиноза полезла к водопаду Иглз над Изумрудным заливом, чтобы полюбоваться видом. Согласно официальному отчету спасательной службы, женщина погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако брат Эспинозы Ник Мартинес отверг эту информацию, заявив, что у сестры даже не было с собой телефона.

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