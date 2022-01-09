Названы значительные улучшения в организме при отказе от сладкого на месяц

Эндокрилог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости назвала значительные положительные изменения, которые произойдут в организме в случае отказа от сладкого. Медик призвала обращать внимание на то, что написано на этикетках у продуктов.

Она отметила, что продукты, содержащие больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов являются чересчур сладкими. Врач напомнила, что сахар может быть описан в составе несколькими разными наименованиями, такими как гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и другие.

По ее словам, спустя месяц после того, как человек перестанет употреблять сладкое, во всех системах его организма произойдут заметные улучшения — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Кроме того, улучшится метаболизм, а также человек может сбросить до четырех килограммов веса. Также она добавила, что изменениям в лучшую сторону должна подвергнутся кожа, поскольку сахар способствует разрушению коллагена, предотвращающего появление морщин.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, что причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и бодипозитив.