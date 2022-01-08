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Диетологи назвали бодипозитив причиной ожирения

Диетолог Калинчев: причиной ожирения является бодипозитив

Фото: Pixabay

Диетолог Анжелика Дюваль и врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев сообщили, что причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни, большое количество углеводов и бодипозитив. Об сообщает Ura.ru.

«Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, мало того, что идет набор веса, но и происходят застои в организме. За счет движения и кровеносная система лучше работает, и лимфатическая, которая освобождает нас от всяких токсинов», —подчеркнула Дюваль.

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Специалист отметила, что также главной причиной ожирения является потребление большого количества углеводов. По его словам, особенно опасны сладкие газированные напитки и соки. «Это жидкий сахар. То, что не делает нас сытыми, но несет множество лишних калорий», — сказала она.

Калинчев в свою очередь добавил, что проблема ожирения остро стоит не только в России, однако во всем мире эту тему не любят поднимать. По его словам, бодипозитив является «рекламой ожирения». «С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всем мире, у 60 процентов населения лишний вес, у 20 процентов — ожирение», — заявил он.

Ранее международная группа исследователей выяснила, что основной причиной ожирения является не переедание, а потребление пищи с высоким гликемическим индексом. Исследователи из Гарвардского, Корнеллского и Калифорнийского университета совместно с коллегами выдвинули новое объяснение ожирения, основанное на углеводно-инсулиновой модели, которая, по их мнению, лучше объясняет заболевание и его биологические причины. Согласно ей, главная причина ожирения — чрезмерное потребление пищи с высоким гликемическим индексом, в частности, продуктов с высокой степенью переработки, быстрых углеводов.

Марина Совина
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