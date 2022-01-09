В Москву доставили 100 россиян из Казахстана

Самолет Военно-космических сил (ВКС) России доставил в Москву 100 граждан РФ из Алма-Аты, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что изъявившие желание вернуться на родину россияне находились в Казахстане как туристы или у родственников. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, а после беспорядков им пришлось оставаться в гостиницах и по домам.

Ранее сообщалось, что военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вывезли из Казахстана 500 россиян. Отмечается, что сотрудники департамента Ситуационно-кризисного центра оказывают организационное содействие в возвращении граждан России на родину.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Позднее они переросли в беспорядки. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Президента Касым-Жомарт Токаев назвал террористами участвующих в акциях.