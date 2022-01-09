Германия пригрозила Telegram миллионными штрафами

Мессенджер Telegram ждут миллионные штрафы в случае продолжения невыполнения немецкого законодательства. Такими последствиями владельцам мессенджера пригрозил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, передает Bild am Sonntag.

По его словам, мессенджер должен был назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

Бушман заявил, что сейчас эти обязанности нарушаются и власти ФРГ инициировали множество процедур наложения штрафов.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала регулировать контент в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете. «Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете», — заявила политик. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях. При этом оператор ресурса, по словам Фезер, не отреагировал на указанные обвинения.