Украинские телеведущие отказались говорить с казахстанским политологом по-русски

Ведущие украинского телеканала «НАШ» отказались говорить с казахстанским политологом Талгатом Калиевым по-русски из-за действующего на территории страны закона о языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Политолог не понял вопроса журналиста на украинском. После этого другая ведущая пояснила, что они не имеют права в данный момент говорить по-русски из-за действующего на территории страны законодательства о квотах на телевидении.

Согласно закону о языковых квотах, на общенациональных телеканалах недельная сетка вещания должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке не менее чем на 75 процентов в период с 7:00 до 22:00, на региональных и местных каналах — не менее чем на 60 процентов. В оставшееся эфирное время — 25 процентов для центральных каналов и 40 процентов для местных — телеканалы могут вещать на любом языке.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. По официальным данным, погибли 164 человека. Протестующие потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана назвали участников протестов террористами и обратились за помощью в ОДКБ.