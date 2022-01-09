Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские телеведущие отказались говорить с казахстанским политологом по-русски

Украинские ведущие не смогли обратиться к казахстанскому политологу по-русски из-за закона

Кадр: телеграм-канал «Ньюсач/Двач»

Ведущие украинского телеканала «НАШ» отказались говорить с казахстанским политологом Талгатом Калиевым по-русски из-за действующего на территории страны закона о языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Политолог не понял вопроса журналиста на украинском. После этого другая ведущая пояснила, что они не имеют права в данный момент говорить по-русски из-за действующего на территории страны законодательства о квотах на телевидении.

Согласно закону о языковых квотах, на общенациональных телеканалах недельная сетка вещания должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке не менее чем на 75 процентов в период с 7:00 до 22:00, на региональных и местных каналах — не менее чем на 60 процентов. В оставшееся эфирное время — 25 процентов для центральных каналов и 40 процентов для местных — телеканалы могут вещать на любом языке.

В начале января в Казахстане начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. По официальным данным, погибли 164 человека. Протестующие потребовали ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Власти Казахстана назвали участников протестов террористами и обратились за помощью в ОДКБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Казахстане в ходе беспорядков погибли 164 человека
Стало известно количество вывезенных из Казахстана россиян
Миссию ОДКБ в Казахстане связали с Панфиловской дивизией
Украинские телеведущие отказались говорить с казахстанским политологом по-русски
Московскую художницу обвинили в пропаганде ЛГБТ-ценностей в Дагестане
Российская гимнастка упала во время представления в цирке
Девушка-боец MMA снялась в откровенном кожаном белье
Российский депутат попал в ДТП на ралли в Дакаре
В России выставили на продажу кота за 9,5 миллиона рублей
Водитель автобуса высадил школьника на мороз в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter