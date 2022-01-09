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Трое детей погибли под пулями в ходе протестов в Казахстане

Казахстанские власти: в ходе беспорядков от огнестрельных ранений погибли трое детей

Фото: Vasily Krestyaninov / АР

В ходе беспорядков в Казахстане погибли дети. Гибель двух подростков и четырехлетней девочки под пулями подтвердила детский омбудсмен Аружан Саин в эфире казахстанского государственного телеканала «Хабар 24», передает РИА Новости.

«Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки», — сообщили на телеканале. Причиной смерти троих детей стали огнестрельные ранения.

По известным данным, в детей не стреляли намеренно, но они попали под обстрел. В частности, девочка оказалась в расстрелянной машине вместе с 15-летней сестрой, которая также оказалась раненой, — в настоящий момент она находится в реанимации. По сообщениям телеканала, в машину стреляли боевики.

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Кроме жертв со стороны гражданского населения, в Казахстане много пострадавших силовиков. Власти подсчитали, что более 700 правоохранителей были ранены или погибли в ходе перестрелок с боевиками, среди убитых есть и военные.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Вызванные повышением цен на сжиженный газ лозунги переросли из экономических в политические. К мирным протестующим присоединились вооруженные люди, которые начали боевые столкновения с представителями властей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, 7 января российские и союзные войска прилетели в республику.

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Дмитрий Настасьев
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