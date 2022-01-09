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Названо число погибших в ходе беспорядков казахстанских военных

Минобороны Казахстана: во время беспорядков погибли двое военных, еще 163 пострадали

Фото: Mariya Gordeyeva / Reutres

Во время беспорядков в Казахстане погибли двое военных, еще 163 пострадали. Такое число названо в официальном сообщении Минобороны страны, передает РИА Новости.

Силовики отмечают, что эти данные неокончательные.

Также Минобороны заявило о безуспешных попытках атак на военные объекты в ряде регионов Казахстана. Сейчас во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.

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Ранее МВД Казахстана сообщило о задержании 5969 участников беспорядков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что сотни вооруженных людей были задержаны, когда пытались покинуть страну.

По последним данным, погибли 26 протестующих и 18 силовиков. Возбуждено 125 дел. Власти утверждают, что ситуация во всех регионах Казахстана к настоящему времени стабилизировалась. Ущерб от беспорядков оценивается в 212 миллионов долларов.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане в начале январе из-за роста цен на сжиженный газ. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности.

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Алевтина Запольская
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