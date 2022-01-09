Назван способ продлить жизнь аккумулятору смартфона

Эксперты назвали частые ошибки, которые люди допускают в попытках зарядить свой смартфон, а также рассказали о способах продлить жизнь аккумулятору своего гаджета. Об этом сообщают «Известия».

Главным правилом того, чтобы батарея телефона не приходила в негодность быстро, является контроль за тем, чтобы она не перегревалась. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин предупредил, что это может случаться при запуске мощных игр, использовании приложений, потребляющих большое количество оперативной памяти гаджета, а также работающих в фоновом режиме вкладках. Также он посоветовал не использовать плотные чехлы во время зарядки и отключать аккумулятор от зарядки в случае его нагревания. Наконец, рекомендуется использовать только «родное» зарядное устройство.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Марк Шерман, в свою очередь, уточнил, что батарея в среднем служит от одного года до трех лет. Это зависит от того, на сколько интенсивно используется техника. Он призвал следить за тем, чтобы не заряжать гаджеты слишком долго, а также посоветовал не оставлять зарядку на ночь.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал признаки скорой смерти гаджета. По его словам, основными показателями завершения срока службы смартфона являются частые перезагрузки, внезапное выключение и зависания.