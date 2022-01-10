России предсказали новые провокации со стороны Запада

В 2022 году Запад будет использовать новые направления для провокаций против России. Москве стоит быть готовой к попыткам подорвать ее авторитет на международной арене. С таким советом выступили эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО в своем ежегодном докладе «Международные угрозы». «Лента.ру» ознакомилась с документом.

По словам аналитиков, западные страны осознали провал своих попыток подорвать внутреннюю легитимность российских элит, эксплуатируя ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексеем Навальным.

Новые провокации ожидаются экспертами на направлениях российской внешней политики, где наименее возможна эскалация конфликта. Эксперты подчеркивают, что в результате прямого столкновения НАТО и США с Россией в Черном море, на Украине или на Балтике, все стороны конфликта понесут слишком высокие издержки. Поэтому политическое противостояние затронет более «спокойные» сферы интересов Москвы.

В первую очередь, под удар могут попасть главные союзники России. Так, США могут попытаться нанести мощный удар по правительству Сирии или же подвергнуть серьезным экономическим санкциями Казахстан с Белоруссией. Также Запад может нанести урон авторитету российских миротворцев в Карабахе или же ощутимый ущерб частным военным компаниям из России в Африке.

Также ряд «младших партнеров» США по НАТО (имеются в виду страны Балтии и Польша), как считают эксперты, заинтересованы в срыве переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Чтобы заставить США прекратить диалог с Кремлем, Россию могут обвинить в кибератаках или же во вмешательстве в национальные выборы, которые пройдут в 2022 году.

Ранее 10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча прошла в закрытом формате. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

