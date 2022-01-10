Автомобили в России снова подорожали

С 1 января стоимость автомобилей в России традиционно поднялась в пределах 3 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как объяснили эксперты, на ценообразование в начале каждого года кроме инфляции и курса валют существенное влияние оказывает стоимость сырья, которое используется для производства автомобиля. При этом, по данным издания, увеличение цен наблюдается на автомобили, которые уже дорожали в декабре 2021 года. В частности, прайс-лист заново обновили Lada и Renault.

Отмечается, что дилеры ожидают дальнейшего роста цен. Среди основных причин подорожания называются увеличивающиеся издержки автоконцернов и ослабление рубля. Кроме того, на рынке наблюдается нехватка автомобилей. Как пояснили изданию представители бренда Mitsubishi, задержки производства вызваны тем, что производители комплектующих еще не вышли на планируемый объем. По мнению экспертов, ситуация стабилизируется к середине 2022 года.

В то же время гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль выразил мнение, что наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году снизятся. По его словам, «для потребителей большой разницы в цене не будет, просто автосалоны будут зарабатывать гораздо меньше».

В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров предсказал дефицит автомобилей в 2022 году. Он уточнил, что нехватка автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов.