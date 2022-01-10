Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Барсук откопал крупный клад с древними монетами

Крупнейший клад древних монет, откопанный голодным барсуком, нашли в Испании

Фото: Vincent van Zalinge / Unsplash

Голодный барсук откопал самый крупный клад древних монет, когда-либо найденный в пещерах на севере Испании. Об этом сообщает издание The Guardian.

209 монет III-V веков нашей эры были найдены в районе испанского муниципалитета Градо, провинция Астурия. Некоторые из них оказались изготовлены в Константинополе и Фессалониках. Самая крупная монета весила восемь граммов и содержала четыре процента серебра. По всей видимости, она была отчеканена в Лондоне.

Материалы по теме:
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его» За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
29 марта

Клад обнаружили возле барсучьей норы. Специалисты считают, что сильные снегопады во время бури «Филомена» в январе 2021 года вынудили ее обитателя разрыть трещину в земле в поисках пропитания. Барсук рассчитывал найти съедобные ягоды или червей, но вместо этого наткнулся на монеты.

Буря «Филомена» началась в Испании 9 января 2021 года. В результате в стране наблюдаются сильные снегопады, дожди и порывы ветра. Жертвами непогоды стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Прибывшие полицейские отыскали 3680 таблеток метамфетамина.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Елена Проклова попала в реанимацию
Задержанный в Казахстане музыкант объяснил признание вины
Крупнейшая экономика Европы потеряла рекордную сумму из-за стихии
Раскрыт замысел России на переговорах с Западом по вопросам безопасности
Таиланд откроет три новые провинции для туристов
Барсук откопал крупный клад с древними монетами
Суд арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»
Актер Борис Щербаков предложил условно-досрочно освободить Михаила Ефремова
Украинец пошел под суд за репост советского герба в «Одноклассниках»
В Москве ребенок на ватрушке скатился в ледяную реку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter