Барсук откопал крупный клад с древними монетами

Голодный барсук откопал самый крупный клад древних монет, когда-либо найденный в пещерах на севере Испании. Об этом сообщает издание The Guardian.

209 монет III-V веков нашей эры были найдены в районе испанского муниципалитета Градо, провинция Астурия. Некоторые из них оказались изготовлены в Константинополе и Фессалониках. Самая крупная монета весила восемь граммов и содержала четыре процента серебра. По всей видимости, она была отчеканена в Лондоне.

Клад обнаружили возле барсучьей норы. Специалисты считают, что сильные снегопады во время бури «Филомена» в январе 2021 года вынудили ее обитателя разрыть трещину в земле в поисках пропитания. Барсук рассчитывал найти съедобные ягоды или червей, но вместо этого наткнулся на монеты.

Буря «Филомена» началась в Испании 9 января 2021 года. В результате в стране наблюдаются сильные снегопады, дожди и порывы ветра. Жертвами непогоды стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Лампанг собака нашла наркотики, принесла их к дому хозяйки и разбросала во дворе. Прибывшие полицейские отыскали 3680 таблеток метамфетамина.