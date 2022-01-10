Финские ученые нашли способ улучшить экологию с помощью грибов

Исследование экспертов из Хельсинского университета и VTT Центра технических исследований Финляндии показало, что существует экологичная альтернативна, заменяющая яичный белок. С помощью биотехнологий ученым удалось найти способ, который в перспективе может уменьшить спрос на яйца и количество загрязняющих атмосферу животноводческих ферм по их производству. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на доктора Эмилию Нордлунд, участвовавшую в исследовании.

По словам Нордлунд, большая часть яичного протеина состоит из овальбумина, который можно получить в лабораторных условиях. «VTT удалось создать овальбумин с помощью грибов-аскомицетов Trichoderma reesi. Ответственный за овальбумин ген был вживлен в грибы, благодаря чему они смогли произвести и затем выделить тот же протеин, который получают от куриц. Впоследствии овальбумин отделяется от клеток и сушится, становясь финальным продуктом», — пояснила доктор.

Количество агрокультурных ресурсов, затрачиваемое на производство овальбумина с помощью микробов значительно меньше, чем при использовании традиционных методов добычи белка. Однако польза данного способа для улучшения экологии остается под вопросом: ведь лабораторное создание продукта, как правило, значительно более энергозатратно, чем естественное. Таким образом, эффективность произведенного в клетках грибов овальбумина зависит от типа энергии — «зеленая» она или нет.

Нордлунд отметила, что по сравнению с обычным белком искусственно созданный овальбумин требует на 90 процентов меньше земли в период производства, а также на 31-55 процентов уменьшает выбросы парникового газа в окружающую среду. Коллега Нордлунд из Хельсинского университета Наташа Ярвио добавила, что в будущем цифры только вырастут благодаря переходу на низкоуглеродную энергию.

Ради спасения планеты от продуктов животного производства придется отказаться не только людям. Ранее эксперты сообщили, что производство мясного корма для домашних животных наносит окружающий среде такой же вред, как ежегодные выбросы от 13,6 миллиона автомобилей. В качестве альтернативной еды для кошек и собак ученые предложили насекомых.