Кошек и собак предложили кормить насекомыми ради спасения планеты

Производство кормов для кошек и собак на основе мяса оказалось таким же вредным для атмосферы, как ежегодные выбросы от 13,6 миллионов автомобилей. Ради спасения планеты от глобального потепления опрошенные The Guardian эксперты предложили перевести домашних животных на питание из насекомых.

По оценкам ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, на корма для домашних животных приходится около 25 процентов углеродного следа от мясной промышленности — 64 миллионов тонн выбросов CO2 в год. Значительная часть эмиссий связана с выращиванием и содержанием скота.

Заменить коров, кур и свиней эксперты посоветовали насекомыми — кузнечиками, мучными червями и черными мухами. Согласно предварительным исследованиям, выращивание этих видов на ферме меньше навредит планете, а корм на их основе богат белком, полезными жирами, маслами, витаминами и минералами.

По прогнозам голландcкой компании Rabobank, рынок кормов для кошек и собак на основе насекомых вырастет в 50 раз к 2030 году, так как все больше владельцев питомцев начнет менять привычный образ жизни ради экологии. Однако преподаватель ветеринарии в Университете Винчестера Эндрю Найт полагает, что препятствием для распространения менее опасной для планеты еды для животных может стать традиционное отвращения потребителей к пище из насекомых. Кроме того, такой корм, как правило, дороже.

Опрос производителя линейки нового типа кормов для кошек Lovebug показал, что 47 процентов респондентов готовы рассмотреть пищу из насекомых для своих питомцев. Около 87 процентов опрошенных отметили, что обращают внимание на экологичность при выборе еды для домашних животных.

В Lovebug заверили, что кошки не брезгуют есть насекомых, для них это нормальная пища. Однако эксперты посоветовали владельцам плавно переводить питомцев на новый тип корма. Первоначально в рационе должно быть 75 процентов привычной еды и 25 процентов — из насекомых. Затем следует постепенно наращивать долю экологичного корма, но предварительно лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Ранее представители пищевой промышленности спрогнозировали популярность блюд из насекомых в рационе человека. Наибольший рост спроса эксперты спрогнозировали на курицу и консервированного тунца из личинок и кузнечиков.