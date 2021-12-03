Человечеству предложили спасаться бургерами из червей и личинок

Заведения общественного питания уже предлагают посетителям бургеры из гороха и кокосового масла и крабовые котлеты из топинамбура и водорослей, а, как прогнозируют крупные представители пищевой промышленности, вскоре популярность приобретут и блюда из сверчков, червей и личинок, пишет Bloomberg.

Человечество стало обращать внимание на то, как производство продуктов сказывается на окружающей среде, и соображения спасения планеты серьезно поддерживают потенциал для использования альтернативных источников белка, объясняет Туньяват Касемсуван, директор по инновациям Thai Union Group, которая изготавливает консервированный тунец. Компания сейчас заинтересована в том, чтобы использовать в производстве насекомых. «Курица и тунец, сделанные из овощей или насекомых, — мы понимаем, что спрос на них будет расти гораздо быстрее, чем сейчас», — добавил он.

Хотя продукты из насекомых и не подойдут вегетарианцам, их производство гораздо меньше вредит экологии и не требует использовать столько земли, сколько содержание скота или выращивание зерновых. Кроме того, речь может идти примерно о двух тысячах съедобных видов, и, по утверждениям сторонников идеи, у них разный вкус и полезные свойства. Например, утверждается, что у мучных червей нет запаха, и они богаты витаминами и минералами, а кузнечики — отличный источник белка.

Потенциальное развитие рынка поддержало решение Евросоюза, принятое в этом году: Брюссель признал, что саранчу можно есть людям, и сейчас европейские регуляторы изучают другие виды насекомых. По прогнозам Barclays, годовые продажи съедобных жуков в 2030 году достигнут 8 миллиардов долларов — это существенный рост по сравнению с менее чем миллиардом в 2019 году.

Такие перспективы могут стать вызовом для нынешних гигантов, производящих растительное «мясо». Пока их продукция приобретает все большую популярность, в том числе и в России. Так, спрос на растительное «мясо» в стране за последние 12 месяцев вырос на 4 процента в натуральном выражении, тогда как продажи «традиционного» мясо упали на три процента, подсчитали в NielsenIQ. Всего сегмент альтернативных «мясных» и «молочных »продуктов, включающий заменители молока, сливок, йогуртов, творога, сметаны, кефира и мяса вырос в 2021 году в денежном выражении на 18 процентов, а в натуральном — на 19. Сегмент традиционных товаров в денежном выражении вырос на 6 процентов, а в натуральном по сравнению с прошлым годом сократился на процент.