Россияне бросились скупать заменители мяса

NielsenIQ: спрос на растительное мясо в России за год вырос на 4 процента

Спрос на растительное «мясо» в России за последние 12 месяцев вырос на 4 процента в натуральном выражении, тогда как продажи «традиционного» мясо упали на три процента, следует из данных NielsenIQ (подсчеты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Также россияне бросились закупаться растительными «молочными» продуктами. Всего сегмент продуктов, включающий заменители молока, сливок, йогуртов, творога, сметаны, кефира и мяса вырос в 2021 году в денежном выражении на 18 процентов, а в натуральном — на 19. Сегмент традиционных товаров в денежном выражении вырос на 6 процентов, а в натуральном по сравнению с прошлым годом сократился на процент.

NielsenIQ связывает тенденцию с тем, что альтернативных продуктов на основе растительного белка стало много на полках крупнейших розничных сетей страны, а покупатели охотно пробуют их. Мотивировать людей может поддержка принципов устойчивого развития, аллергия или требования диеты, а также представления о том, что аналоги могут быть полезнее для здоровья. За последние два года объем продаж продуктов на основе растительных белков в России увеличился в два раза.

Многие покупатели при этом не отказываются от продуктов животного происхождения, а просто сокращают их потребление и дополняют свою корзину альтернативными товарами, объяснила руководитель направления по развитию бизнеса NielsenIQ Светлана Боброва. Дополнительную поддержку альтернативам оказывают религиозные традиции — так, в период Великого поста в этом году продажи растительного мяса в марте выросли на 53 процента к прошлому месяцу, пояснила она.

Однако один из крупнейших производителей растительных аналогов мяса, американский Beyond Meat, в ноябре столкнулся с проблемам в России: продукция перестала проходить российскую таможню, поскольку чиновники посчитали, что она попадает под продуктовое эмбарго. Речь идет о судебном споре с Московской областной таможней по поводу классификации товара. Ранее импорт шел по классификации «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня решила перевести растительное мясо на код «прочие пищевые продукты», что закрывает ему дорогу в Россию.