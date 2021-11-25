Американскому производителю растительного мяса закрыли дорогу в Россию

Продукция американского производителя растительных аналогов мяса Beyond Meat, одного из крупнейших в мире, перестала проходить российскую таможню, поскольку чиновники посчитали, что она попадает под продуктовое эмбарго. Об этом со ссылкой на дистрибутора Alianta Group пишет «Коммерсантъ».

Директор по развитию поставщика Александр Буйневич рассказал, что речь идет о судебном споре с Московской областной таможней по поводу классификации товара. Ранее импорт шел по классификации «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня решила перевести растительное мясо на код «прочие пищевые продукты», что закрывает ему дорогу в Россию. Продукты из последнего кода включены в перечень запрещенных к ввозу с августа 2014 года.

Alianta Group обжаловала действие таможенников, посчитав, что стала жертвой неверной оценки товара, и выиграла дело. На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал изменение классификации незаконным.

Другой проблемой Буйневич назвал почти полное отсутствие контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США. Тем не менее он уверен, что в ближайшее время компания сможет восстановить поставки Beyond Meat в Россию.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что длительные перебои с продажами продукции американской компании стали хорошей новостью для местных игроков. По его мнению, вернуть долю на рынке даже в случае восстановления поставок Beyond Meat окажется непросто. Ведь потребители за это время осознали, что принципиальной разнице во вкусе с аналогами нет.

Эксперты отмечают, что растительное мясо этого производителя и ранее было представлено только в премиальном сегменте. При этом резкий рост выпуска растительных аналогов мяса в России делает его импорт фактически нецелесообразным.

Две недели назад Beyond Meat в отчете за третий квартал сообщила об убытке в размере 54,8 миллиона долларов и представила прогноз по выручке за четвертый квартал хуже, чем ожидали аналитики. Такие показатели привели к обрушению акций компании.

