Названы причины отказа россиян от натурального мяса

В Роскачестве выявили причины, по которым россияне могут отказаться от натурального мяса в пользу растительного. Оказалось, что в теории на новый вид мяса готовы перейти более половины жителей страны, указано на сайте сайте службы.

По результатам социологического исследования Роскачества, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру», наибольший энтузиазм относительного инновационного продукта проявила молодежь от 18 до 24 лет. Люди старшего поколения (от 55 лет) относятся к растительному мясу настороженно.





Опрошенные назвали несколько условий, при которых согласны отказаться от традиционного мяса. Прежде всего потребителей волнует соблюдение требований безопасности — 37 процентов россиян хотят быть уверены в надежном качестве продуктов. По мнению большинства респондентов, растительное мясо также должно сохранить вкус и пищевую ценность, к которым они привыкли в обычном мясе.

Выбор трети опрошенных зависит от стоимости нового продукта. Для 22 процентов искусственное мясо должно быть дешевле традиционного, а 10 согласны употреблять его при сохранении такой же цены. При этом, 14 процентов покупателей волнует представленность растительного мяса в магазинах.



Однако в России до сих пор велика доля тех, кто не готов отказаться от обычного мяса: таких потребителей более 39 процентов. Более половины из них (56 процентов) — граждане пенсионного возраста. Среди молодежи противников инновационного продукта всего 19 процентов.

Искусственное мясо набирает популярность в России. В сентябре разнообразить меню искусственным мясом были готовы лишь 37,2 процента жителей страны. Доля тех, кто не хотел отказываться от традиционного мяса, составляла 46,7 процента.