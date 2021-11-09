Россиян накормят пельменями из растений

Российский стартап Welldone объявил о запуске продаж растительных пельменей и колбасок, пишет Inc. До 20 ноября первая партия поступит в некоторые торговые сети.

Пельмени будет продаваться с кориандром или с луком и чесноком. Также россиян накормят колбасками, при производстве которых использовалась оболочка на основе полисахарида. Ее получают из бурых, красных и зеленых водорослей. Новинку можно будет сначала купить в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2022-м продажи начнутся в регионах.

Упаковка пельменей (400 грамм) будет стоить около 350 рублей, столько же придется отдать за пачку из четырех колбасок (220 грамм). Welldone специализируется на производстве растительного мяса на основе соевого белка. В 2020 году оно прошло тестирование и появилось в московских ресторанах.

Ранее сообщалось, что McDonald’s в ноябре начнет продавать бургеры McPlant с растительным мясом. В состав бургера входит горох, рис, картофель, свекла и ломтик сыра. Добавление мяса на растительной основе в меню может привлечь новых потребителей и помочь компаниям достичь своих целей в области устойчивого развития. Однако одним из недостатков является его более высокая стоимость как для ресторанов, так и для потребителей, отмечают эксперты.