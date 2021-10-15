McDonald’s начнет продавать «искусственные» бургеры

Бургеры McPlant без мяса появится в восьми ресторанах McDonald’s в США

McDonald’s в ноябре начнет продавать бургеры McPlant с растительным мясом, созданные в рамках партнерства с Beyond Meat. Новинка появится в восьми ресторанах США, пишет CNBC.

В состав бургера входит горох, рис, картофель, свекла и ломтик сыра. В компании заявили, что это эксперимент. Он должен показать, как добавление бургеров, сделанных из искусственного мяса, скажется на показателях сети. Появление новых позиций в меню усложняет процесс, усугубляя общенациональный дефицит рабочей силы.

Добавление мяса на растительной основе в меню может привлечь новых потребителей и помочь компаниям достичь своих целей в области устойчивого развития. Однако одним из недостатков является его более высокая стоимость как для ресторанов, так и для потребителей, отмечает издание. McDonald’s уже тестировал продажи бургера без мяса в Скандинавии.

Точная дата появления МакПлант в России пока неизвестна. Генеральный директор сети McDonald’s заявил, что региональные управления будут самостоятельно принимать решение о введении в меню веганской пищи.

Ранее популярная сеть фастфуда Burger King решила запустить продажи наггетсов, сделанных из искусственного мяса. Компания начнет тестировать новый продукт в американских ресторанах в нескольких городах США.