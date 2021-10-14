В России станет больше искусственного мяса

Российская компания BioFoodLab, которая производит полезные снеки, стала выпускать искусственное мясо. Первая линейка продукции из растительной говядины под брендом Bite появится в крупных торговых сетях и столичных ресторанах до конца октября. Об этом представители компании рассказали изданию Inc.

На новый для себя рынок фирма выведет митболы, фарш и котлеты — их BioFoodLab произвела из горохового белка с помощью собственной технологии, которая позволяет с точностью воспроизвести вкус и текстуру мраморной говядины. Компания провела исследование, где большинство (80 процентов) из 600 респондентов не сумели отличить котлеты Bite от мясных.

Растительный белок, по мнению экспертов, лучше усваивается и содержит на 42 процента меньше жиров. Представители бренда заявили, что в искусственном мясе Bite нет глютена, глюкозы, синтетических ароматизаторов и ГМО. Кроме того, продукция получила Vegan Certificate, а сырье для нее поставляется из Европы.

В октябре товары из растительной говядины появятся в супермаркетах «Азбука вкуса», в онлайн-магазинах Ozon и «Утконос», а также в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Упаковка митболов (225 граммов) обойдется в среднем в 285 рублей, фарша (345 граммов) — в 377 рублей, а котлет (210 граммов) — в 310 рублей.

Глава BioFoodLab и основательница бренда Bite Елена Шифрина призналась, что к производству собственной веганской линейки компанию подтолкнула растущая популярность подобной продукции по всему миру. В пример эксперт привела растительное молоко, которое с недавнего времени пользуется большим спросом в России, особенно у молодого поколения. Шифрина отметила, что BioFoodLab планирует расширить ассортимент веганских продуктов — к 2022 году выпустит растительный стейк из говядины, а к 2024-му добавит альтернативы курице, свинине и крабовому мясу.

Тренд на искусственное мясо распространился и на известные сети быстрого питания. В начале октября Burger King заявил о скором появлении в меню наггетсов на основе соевого белка. За счет нового блюда ресторан надеется привлечь больше клиентов и сэкономить на закупке традиционного мяса.