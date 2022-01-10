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Китай и Казахстан посотрудничают для борьбы с цветными революциями

Глава МИД КНР обсудил сотрудничество в предотвращении революций с коллегой из Казахстана

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди и заявил, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Нур-Султаном и обеспечить ему «политическую безопасность». Цитату приводит ТАСС.

Кроме того, стороны договорились сотрудничать для борьбы с организаторами цветных революций. Ради этого Китай готов усилить сотрудничество с Казахстаном на уровне правоохранительных органов и служб безопасности.

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«Мы намерены наращивать двустороннее взаимодействие для пресечения внешнего вмешательства и защиты национальных политических систем и безопасности двух стран», — подчеркнул Ван И. Глава МИД КНР понадеялся, что в ответ власти Казахстана обеспечат защиту китайским гражданам на территории страны.

Разговор дипломатов прошел на фоне акций протеста, которые начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ для машин. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в некоторых городах фиксировались атаки мародеров.

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Виктория Кондратьева
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