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IKEA оставит непривитых сотрудников без зарплаты

Daily Mail: британская IKEA урезала больничные непривитым работникам на самоизоляции

Фото: Shutterstock

Британская IKEA оставит непривитых сотрудников без зарплаты. Компания урезала больничные для невакцинированных работников, которым приходится находиться на самоизоляции из-за тесного контакта с заболевшими коронавирусом, более чем в четыре раза. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители ретейлера сообщили, что таким сотрудникам будут платить лишь пособие по болезни в размере 96,35 фунтов стерлингов (9822 рубля) в неделю вместо средней зарплаты сотрудника, которая составляет 400 фунтов стерлингов (40776 рублей) в неделю до вычета налогов. Таким образом IKEA, наряду с супермаркетом Morrisons и коммунальной компанией Wessex Water, решили бороться с непривитыми сотрудниками.

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«Мы понимаем, что это эмоциональная тема, и уверяем вас, что каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Поэтому всем, кто сомневается или беспокоится насчет своей ситуации, рекомендуем поговорить с менеджером», — рассказал представитель IKEA. Позже в компании пояснили, что политика распространяется только на непривитых работников с «высоким уровнем невыхода на работу».

Жители Великобритании, которые полностью привиты одобренными вакцинами, с августа 2021 года не обязаны самоизолироваться, если они находились в тесном контакте с заболевшим коронавирусом. Однако непривитые люди, с которыми связались через правительственную систему тестирования и отслеживания заболевших COVID-19, по закону по-прежнему обязаны самоизолироваться.

Эксперты по трудоустройству предположили, что компаниям в Великобритании будет трудно проводить политику «нет укола — нет работы» из-за правил борьбы с дискриминацией бизнеса и серьезной защитой работников в период коронавируса. При этом медицинские работники Великобритании обязаны проходить вакцинацию с ноября 2021 года.

В России также ввели ограничения для непривитых работников. В июне 2021 года Минтруд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без медицинского отвода, которые вовремя не предъявили сертификат о вакцинации.

В сентябре Пролетарский районный суд Тулы отклонил иски 12 сотрудников завода «Щегловский вал», которым запретили выходить на работу из-за отказа прививаться от коронавируса. Работники оборонного предприятия требовали не только допустить их к работе, но и выплачивать им заработную плату и компенсацию морального вреда.

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Платон Щукин
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