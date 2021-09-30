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Суд счел законным отстранение российских работников после отказа от вакцинации

В Туле суд отказал работникам завода, пожаловавшимся на отстранение за отказ от вакцинации
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Кадр: Тульская пресса / YouTube

Пролетарский районный суд Тулы отказался удовлетворить 12 из 17 исков сотрудников предприятия «Щегловский вал», которых отстранили от работы за отказ от вакцинации от COVID-19. О том, что суд счел законным отстранение россиян, сообщается на сайте управления судебного департамента области.

Ранее сотрудники местного оборонного предприятия АО «Щегловский вал», которое входит в состав госкорпорации «Ростех», подали в суд иски против их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации. Работники потребовали признать незаконным решение работодателя и допустить их к работе. Кроме того, они хотели получить зарплату, которую им не выплачивали, а также компенсацию морального вреда.

«Судом были вынесены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО "Щегловский вал" о признании незаконным отстранения от работы», — говорится в сообщении суда.

Другие требования суд также отклонил.

О возможности отстранять от работы непривитых сотрудников заявили в Минтруде в июне 2021 года. В ведомстве пояснили, что такие меры могут быть приняты, если работник не представил в срок документ о вакцинации. Требование не относится к тем россиянам, у которых есть медицинский отвод.

Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать прививку против COVID-19 по причине медицинского отвода. Глава государства подчеркнул, что такое требование является незаконным.

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