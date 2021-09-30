Суд счел законным отстранение российских работников после отказа от вакцинации

В Туле суд отказал работникам завода, пожаловавшимся на отстранение за отказ от вакцинации

Пролетарский районный суд Тулы отказался удовлетворить 12 из 17 исков сотрудников предприятия «Щегловский вал», которых отстранили от работы за отказ от вакцинации от COVID-19. О том, что суд счел законным отстранение россиян, сообщается на сайте управления судебного департамента области.

Ранее сотрудники местного оборонного предприятия АО «Щегловский вал», которое входит в состав госкорпорации «Ростех», подали в суд иски против их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации. Работники потребовали признать незаконным решение работодателя и допустить их к работе. Кроме того, они хотели получить зарплату, которую им не выплачивали, а также компенсацию морального вреда.

«Судом были вынесены решения об отказе в удовлетворении исковых требований к АО "Щегловский вал" о признании незаконным отстранения от работы», — говорится в сообщении суда.

Другие требования суд также отклонил.

О возможности отстранять от работы непривитых сотрудников заявили в Минтруде в июне 2021 года. В ведомстве пояснили, что такие меры могут быть приняты, если работник не представил в срок документ о вакцинации. Требование не относится к тем россиянам, у которых есть медицинский отвод.

Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать прививку против COVID-19 по причине медицинского отвода. Глава государства подчеркнул, что такое требование является незаконным.