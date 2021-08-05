Предприятие «Ростеха» отстранило непривитых сотрудников и нарвалось на иски

В Туле сотрудники местного оборонного предприятия АО «Щегловский вал» подали в суд иски против их отстранения от работы из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал ТСН 24.

Как отмечается, на данный момент Пролетарский районный суд Тулы уже зарегистрировал 17 исков, которые были поданы в период с 26 по 28 июля. При этом 16 из них уже приняты к производству. Сотрудники нарвавшегося на иски предприятия требуют признать незаконным решение работодателя, отменить приказы об отстранении и снова допустить их к работе. Кроме того, они надеются получить зарплату, которую им не выплачивали с 16 июля, а также компенсацию морального вреда и компенсацию за задержку выплат.

«Щегловский вал» занимается производством оружия и боеприпасов. В частности, на предприятии разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки, управляемое и боевое стрелковое оружие для сухопутных войск. Учредителем предприятия является АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», которое входит в состав госкорпорации «Ростех».

В июне Минтруд заявил о возможности отстранять от работы непривитых против коронавируса сотрудников без сохранения зарплаты. Как поясняли в ведомстве, подобные меры могут приняты, если работник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации. К тем, кто имеет медицинские противопоказания, это не относится.