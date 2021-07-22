Песков оценил инициативу наказания за призывы к отказу от вакцинации

У Кремля нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19. Его цитирует ТАСС в четверг, 22 июля.

Песков отметил, что сейчас непонятно, что имеется в виду.

Ранее член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

В свою очередь, юрист Александр Грибаков отмечает, что данная инициатива противоречит Конституции России. По его словам, убеждения нельзя навязывать обществу через страх применения уголовного наказания.