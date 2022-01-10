Смертельно больная разместила фото дочери на билборде в надежде найти ей пару

Смертельно больная жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, оплатила билборд на Таймс-сквер в Нью-Йорке в надежде помочь дочери найти пару. Об этом сообщает Unilad.

У 61-летней Бет Дэвис диагностировали метастатический рак молочной железы. С момента постановки диагноза недуг распространился на ее кости, и женщина отчаялась увидеть, как ее 30-летняя дочь Молли найдет «своего единственного».

Трогательная история привлекла внимание основательницы приложения для знакомств Wingman Тины Уилсон. Мать решила скооперироваться в поиске возлюбленного для дочери с Wingman. Она опубликовала профиль Молли на билборде на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. На объявлении размещено фото девушки и надпись: «Встречайтесь с моей дочерью», а также ссылка на ее профиль в приложении для знакомств.

«Мне нужно успеть увидеть, как моя дочь встретит замечательного мужчину», — сказала Бет. «Молли очень милая и старается изменить к лучшему жизнь окружающих, поэтому тому кто познакомится с ней, очень повезет», — заявила мать.

Сама Молли спокойно отнеслась к тому, что билборд с ее лицом красуется на одной из самых известных площадей в мире. «Надеюсь, что нужный человек окажется достаточно уверенным в себе, чтобы не испугаться такого необычного метода», — отметила она.

Ранее сообщалось, что одинокий житель американского штата Техас разместил на оживленном шоссе рекламный билборд со своей фотографией в надежде познакомиться с подходящей женщиной. Он переехал в Техас из Вашингтона, чтобы начать жизнь с чистого листа.

