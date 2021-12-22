Одинокий мужчина решил найти возлюбленную при помощи билборда на шоссе

Одинокий житель американского штата Техас разместил на оживленном шоссе рекламный билборд со своей фотографией в надежде познакомиться с подходящей женщиной. Об этом сообщает The Mirror.

66-летний Джим Бейс переехал в Техас из Вашингтона, чтобы начать жизнь с чистого листа. Мужчина был дважды разведен, и у него есть пятеро детей.

Американец пытался знакомиться с женщинами при помощи онлайн-приложений, но быстро решил, что ему нужен другой подход, чтобы найти возлюбленную. Он считает, что приложения для знакомств не раскрывают настоящую личность человека. «Все не так, как когда ты учишься в старшей школе и легко можешь с кем-нибудь познакомиться», — подчеркнул он.

Бейс оплатил объявление на огромном билборде, размещенном на обочине оживленной дороги, чтобы все, кто проезжает по дороге, знали, что он ищет «хорошую женщину».

В объявлении говорилось: «Разыскивается: хорошая женщина 50-55 лет. Для разговоров, прогулок и взаимной доброты». Американец указал телефонный номер, позвонив на который, можно оставить голосовое сообщение. Объявление проиллюстрировано большой фотографией Бейса в ковбойской шляпе.

Американец пояснил, что ищет женщину, которая будет способна убедить его, что он сможет преодолеть трудные времена, и которая не будет беспокоиться о том, насколько он занят. «Я очень загружен работой, но люди не должны идти по жизни в одиночку. Любой, кто не верит в это, должен послушать свой внутренний голос, который постоянно подталкивает их к тому, чтобы найти кого-то особенного», — заявил он.

Американец отметил, что ему нужен кто-то, кто сможет подставить плечо и скажет: «Не переживай, мы все преодолеем. Все будет хорошо».

Идея с билбордом сработала: мужчина уже сходил на пять свиданий и получил два десятка голосовых сообщений. Но он считает, что пока не нашел ту самую. У Бейса есть конкретный образ женщины мечты, хотя возможно, она не оставит ему голосовое сообщение в ближайшее время. «Дженнифер Энистон ничего. Шучу... отчасти», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, установивший в центре Манчестера билборд с объявлением о поиске девушки, сумел найти любовь. На свидание с ним согласились пойти более тысячи девушек.