Американец захотел попасть на концерт Doja Cat без очереди и пригрозил бомбой

Полиция США в Индианаполисе задержала мужчину, пригрозившего взорвать бомбу, чтобы попасть на концерт Doja Cat без очереди. Об этом сообщает Indianapolis Star.

Поклонники рэп-исполнительницы более 12 часов стояли в ожидании бесплатного шоу, когда один из присутствующих захотел миновать очередь и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

На место прибыла полиция и за 20 минут до начала концерта очистила территорию и задержала угрожавшего. Рюкзак американца оказался пуст. Заместитель начальника столичного управления полиции Джошуа Баркер рассказал, что «фанат поступил очень недальновидно».

Сообщается, что у мужчины были «непогашенные ордера». Расследование угрозы взрыва продолжается.

Ранее в России житель Красноярска заявил об угрозе взрыва в самолете авиакомпании Utair. Мужчина написал сообщение в техподдержку на сайт авиакомпании. Злоумышленник потребовал отменить рейсы Москва — Красноярск и Москва — Сургут в период с 8 по 10 января, мотивируя это тем, что «лучше потерпеть убытки, чем потерпеть жертвы».