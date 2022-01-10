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Американец захотел попасть на концерт Doja Cat без очереди и пригрозил бомбой

В США задержали мужчину, пригрозившего взорвать бомбу, чтобы попасть на концерт Doja Cat
Doja Cat

Doja Cat. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Полиция США в Индианаполисе задержала мужчину, пригрозившего взорвать бомбу, чтобы попасть на концерт Doja Cat без очереди. Об этом сообщает Indianapolis Star.

Поклонники рэп-исполнительницы более 12 часов стояли в ожидании бесплатного шоу, когда один из присутствующих захотел миновать очередь и заявил, что в его рюкзаке находится взрывное устройство.

На место прибыла полиция и за 20 минут до начала концерта очистила территорию и задержала угрожавшего. Рюкзак американца оказался пуст. Заместитель начальника столичного управления полиции Джошуа Баркер рассказал, что «фанат поступил очень недальновидно».

Сообщается, что у мужчины были «непогашенные ордера». Расследование угрозы взрыва продолжается.

Ранее в России житель Красноярска заявил об угрозе взрыва в самолете авиакомпании Utair. Мужчина написал сообщение в техподдержку на сайт авиакомпании. Злоумышленник потребовал отменить рейсы Москва — Красноярск и Москва — Сургут в период с 8 по 10 января, мотивируя это тем, что «лучше потерпеть убытки, чем потерпеть жертвы».

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Анжелика Бережная
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