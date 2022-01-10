Разработан эффективный препарат против коронавируса

Ученые Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может инактивировать S-белок коронавируса SARS-CoV-2 и обеспечить эффективную краткосрочную защиту против инфекции. Об этом сообщает издание News Medical. Предварительные результаты исследования пока еще не прошли рецензирование другими специалистами.

Соединение TriSb92 защищает от коронавируса в течение как минимум восьми часов после предполагаемого контакта с зараженным, при этом оно остается эффективным даже при высоком риске инфицирования. Действие молекулы начинается сразу после назального введение в организм, что выгодно отличает ее от вакцины. Она нацелена на участок белка-шипа, который связывается с рецептором человеческих клеток и обеспечивает проникновение вируса внутрь клетки.

Специалисты показали, что TriSb92 способен предотвратить даже развитие атипичной пневмонии при заражении вирусом SARS-CoV, вспышка которого произошла в начале 2000-х годов. Это указывает на возможность того, что молекула может защитить не только от COVID-19, но и от других опасных потенциальных инфекций, возбудителями которых станут новые коронавирусы. Как ожидается, клинические испытания препарата, который является вероятным дополнением для вакцин, начнутся весной.